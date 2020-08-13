Лауреат Нобелевской премии призвала Лукашенко уйти, «пока не поздно»

Писательница Светлана Алексиевич в интервью Белорусской службе Радио Свобода рассказала о своём отношении к нынешней политической ситуации в стране.

«По-моему, власть объявила войну своему народу. Я вижу, как на глазах общество радикализируется. Потому что то, как ведет себя ОМОН, мы даже не могли себе представить… Мы видели, как это происходило в других странах, но то, что у нас происходит, когда стреляют в машину, где маленький ребенок, и он лежит весь в крови, когда беременную женщину избивают… И сегодня просто хватают людей, хватают на улице. Задержанные сидят в спортзалах без еды и воды. И самое главное – люди абсолютно мирные», – говорит Алексиевич.

Обращаясь к президенту, она призвала его уйти, «пока не поздно».

«Пока ты ввергнул народ в ужасную бездну, в бездну гражданской войны! Уйди! Никто не хочет Майдана, никто не хочет крови. Только ты хочешь власти. И это твое желание власти требует крови», – добавила писательница.

Светлана Алексиевич – лауреат Нобелевской премии по литературе 2015 года.

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