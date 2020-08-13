Минск может лишиться права на ЧМ-2021 по хоккею из-за акций протеста
Международная федерация хоккея уже предупредила о такой возможности. Чемпионат мира по хоккею должен пройти весной следующего года в Риге и Минске.
Международная федерация хоккея уже предупредила о такой возможности и готовности перенести турнир в другую страну.
Председатель IIHF Рене Фазель пообещал, что через две недели международная федерация еще раз вернется к этому вопросу.
Чемпионат мира по хоккею должен пройти весной следующего года в Риге и Минске.
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