Минск может лишиться права на ЧМ-2021 по хоккею из-за акций протеста

Международная федерация хоккея уже предупредила о такой возможности. Чемпионат мира по хоккею должен пройти весной следующего года в Риге и Минске.

Международная федерация хоккея уже предупредила о такой возможности и готовности перенести турнир в другую страну.

Председатель IIHF Рене Фазель пообещал, что через две недели международная федерация еще раз вернется к этому вопросу.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти весной следующего года в Риге и Минске.