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08:30 13 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Минск может лишиться права на ЧМ-2021 по хоккею из-за акций протеста

Международная федерация хоккея уже предупредила о такой возможности. Чемпионат мира по хоккею должен пройти весной следующего года в Риге и Минске.

Международная федерация хоккея уже предупредила о такой возможности и готовности перенести турнир в другую страну.

Председатель IIHF Рене Фазель пообещал, что через две недели международная федерация еще раз вернется к этому вопросу.

Чемпионат мира по хоккею должен пройти весной следующего года в Риге и Минске.

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Тэги: хоккей, чемпионат мира

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