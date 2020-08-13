Непотопляемый Субботин заказал перед выборами в облсовет визит Шмыгаля

Виктор Субботин – уникальный персонаж в харьковском истеблишменте. Его непотопляемости могут позавидовать другие бизнесмены и политики.

Бывший первый секретарь Харьковского горкома комсомола, затем видный деятель СПУ и Партии регионов, а ныне будущий кандидат в депутаты облсовета Харькова от “Слуги народа” Виктор Субботин купил в аппарате Кабмина визит премьера Дениса Шмыгаля на ОАО «Турбоатом», который он топит в своем “Мегабанке”. Сохранить банк, завод и получить место в облсовете – задача-максимум для Субботина. На нее никаких денег не жалко.

Виктор Субботин – уникальный персонаж в харьковском истеблишменте. Его непотопляемости могут позавидовать другие бизнесмены и политики. В 80-е он был секретарем Московского райкома комсомола, затем возглавил горком. На комсомольские деньги открыл банк, который поначалу назывался «Добродий», а позже был переименован в ОАО «Мегабанк». В 1994 году Субботин вступил в Соцпартию, которую возглавлял председатель Верховной Рады Александр Мороз, а лидером харьковской организации и депутатом от СПУ был бессменный на протяжении 20 лет директор завода “Турбоатом” Анатолий Бугаец.

Вскоре Субботин убедил Мороза, что социалисты должны держаться вместе, и завел в «Мегабанк» счета государственного «Турбоатома». Дела банка пошли значительно лучше. Как писали в прессе, «Мегабанк» выступил в роли своеобразного «финансового пылесоса», поглощающего все свободные средства харьковского предприятия.

Но этого Субботину показалось мало, и он уговорил Бугайца, что ему пора на заслуженный, хорошо финансируемый отдых. А Мороза – отдать завод ему. Бугаец не сопротивлялся и правильно сделал. Потому что смертность учредителей и VIP-клиентов «Мегабанка» уже тогда была подозрительно высокой.

Так, в 1995 году управляющего тогда еще банка «Добродий» по фамилии Суворов поймали на взятке, и он умер в СИЗО от сердечного приступа. Его доля перешла Алексею Яценко, ставшему впоследствии председателем правления “Мегабанка”. Это родной брат жены Субботина Елены Яценко.

После Суворова “Мегабанк” потерял еще одного своего топа – члена Наблюдательного совета Александра Шапоренко, владельца сети магазинов «Спортивный стиль». Он был убит в ночь с 28 на 29 июня 2007 года. Магазины Шапоренко отошли «Мегабанку» в счет кредитов.

До сих пор официально не установлена причина смерти бизнесмена Евгения Потапенко. В 2005 году вполне здоровый мужчина неожиданно умер. А его бизнес по торговле автомобилями и автозапчастями так же ушел в «Мегабанк» в уплату кредитов. Скоропостижно скончался еще один клиент – Андрей Куцин, директор и акционер завода «Поршень»: принадлежащие ему заводские акции опять-таки ушли в “Мегабанк” в счет уплаты кредитов. Но наследство внезапно умерших клиентов – это капля в море по сравнению с деньгами, которые “Мегабанк” получает от эксклюзивного обслуживания государственного «Турбоатома», который и заемщик, и главный вкладчик в одном лице. В банке лежат 50 млн. долларов заводских денег. А какой простор для обнала!

Национальный банк в прошлом году выписал “Мегабанку” шестимиллионный штраф – за подозрительное снятие наличных в 2017-2018 гг. на сумму 211,8 млн. грн.

Как установил НБУ, деньги, которые снимали около 30 клиентов в кассе, сначала поступали на их счета в виде кредитов. При этом кредитные договоры являлись однотипными, а выполнение обязательств по ним обеспечивалось договором поручительства или пеней, но пеня составляла 0%.

Все эти клиенты получили кредиты от 4 млн. грн. до 10 млн. грн. Всего на 14 дней. Нацбанк выяснил в Государственной фискальной службе, что доходов этих людей было недостаточно для погашения взятых кредитов: часть из них были безработными, другие работали продавцами, кассирами и на других малооплачиваемых должностях. Кредиты не погашались. Долг за них наличкой оплачивали две компании-поручителя. Деньги, которые они платили, поступали со счетов компаний в разных банках в качестве оплаты за сельскохозяйственную продукцию или как «безвозвратная финансовая помощь».

Не знаю, применялась ли данная схема в интересах бизнеса экс-главы администрации Петра Порошенко, бывшего харьковского губернатора, а ныне лидера ОПЗЖ в области Игоря Райнина. Но очень может быть.

О тесном сотрудничестве Райнина и Субботина в 2017 году рассказывал сайт «ОЛИГАРХ». Основанное семьей Райнина (его отцом Львом Михайловичем и супругой Анной) предприятие ООО «Учебно-научно-производственный центр «Охрана труда» – монополист по поставке спецодежды на «Турбоатом». Заодно и зарплатный проект они там реализуют.

Не случайно Субботин одной рукой отсыпает деньги в ОПЗЖ Райнину, а другой заносит в кассу “Слуги народа” за право баллотироваться по ее списку в облсовет. Удовольствие не из дешевых. Но так было и раньше.

В 2010 году, когда наш герой вступил в Партию регионов, входной билет ему, как утверждают некоторые, продал Андрей Клюев. А тот с малыми суммами не работал. Так что прохождение в Харьковский облсовет в 2010 году по списку Партии регионов для Субботина было весьма затратным. Да и социалисты не святым духом питались.

Но сейчас Виктору Георгиевичу надо серьезно раскошелиться. Его проблемному “Мегабанку” предстоит выполнить нормативные требования НБУ до 1 июля 2021 года. Иначе он может лишиться основных лицензий и даже быть признан неплатежеспособным.

Банк держится на плаву исключительно за счет денег “Турбоатома”. Поэтому задача у Субботина “два в одном”: не дать увести счета завода из его банка и сохраниться на посту директор госпредприятия до истечения срока контракта в 2023 году. Никаких приватизаций-корпоратизаций и конкурсов на управление быть не должно. А потребность в этом есть: завод в сложном финансовом положении. Зарплату тут платят по большим праздникам. Как выдали раз в несколько месяцев – так и праздник.

Зачем премьер-министру Денису Шмыгалю прикрывать собой это безобразие? Оно ему нужно? Наверное, не нужно. Но кое-кто из аппарата Кабмина “всосал цифру”, как теперь принято говорить, и отправил шефа в Харьков.

Раз уже такая поездка намечена, хотим дать премьеру и его сопровождающим важный совет. Можно сказать, лайфхак. Если Виктор Субботин захочет одарить высокого гостя каким-нибудь коллекционным ружьем, лучше от подарка отказаться.

Ходят слухи, что страстный охотник и рыболов, как пишут о Субботине в интернете, 15 лет назад подарил ружье мужу председателя ФГИ Валентины Семенюк. Своей соратнице по Соцпартии, которая, выполняя просьбу Мороза, помогала ему взять под контроль “Турбоатом”. Это ружье, как известно, потом выстрелило. Классика жанра…