Митрополит Епифаний заявил, что ПЦУ молится за белорусский народ
Митрополит Православной церкви Украины Епифаний заявил, что сегодня церковь молится за победу правды, за прекращение насилия, за божью защиту для невинных, которые страдают.
«Именно в эти дни особенно страдает белорусский народ – наши соседи, с которыми с княжеских времен мы имели много веков совместной церковной и государственной истории, составляя до 1686 года единую Киевскую митрополию. Ее неканоническая аннексия Москвой имела и продолжает иметь трагические последствия для Православия во всей Восточной Европе», – отметил он.
Епифаний подчеркнул, что ПЦУ не может оставаться равнодушной и не сострадать, когда будущее белорусского народа, свобода и безопасность граждан, их жизни оказались под угрозой.
«Приобщаю свой голос к заявлениям тех многочисленных государств, международных и гражданских институтов, кто настойчиво призывает к немедленному прекращению насилия, освобождению тысяч невинно задержанных и проведению конструктивного диалога между руководством Беларуси и гражданским обществом для мирного выхода из кризиса», – написал митрополит ПЦУ.
«Наши молитвы сегодня – за белорусский народ, за победу правды, за прекращение насилия, за Божью защиту для невинных, которые страдают. Пусть Господь поможет вам, братья и сестры, пройти эти тяжелые времена!» – добавил он.
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