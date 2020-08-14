Кравчук призвал Лукашенко прекратить насилие
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал прекратить кровопролитие, иначе «никто не избежит наивысшей кары за преступление».
«Мой отец, который защищал нашу землю во время Отечественной войны, похоронен в Беларуси. Я очень переживаю. Я даже не расстроен, я просто прошу, пожалуйста, президент Лукашенко, прекратите кровопролитие! Никакими доказательствами, никакими убеждениями, ни примерами нельзя оправдать кровопролитие», – подчеркнул Кравчук.
Он также выразил надежду, что Россия не будет поддерживать то насилие, которое происходит в отношении мирных граждан в Беларуси.
Кравчук провел параллели между белорусскими событиями и событиями в Киеве 2014 года.
«Я проснулся утром в Киеве 2014 года, и все телеканалы показывали, как силовики избили мирных жителей, студентов, просто людей, которые выходили на акции протеста. Я собственными глазами видел, как окровавленные, избитые люди бежали в разные стороны. Это произвело на меня невероятное впечатление. я не просто смотрю на то, что происходит в Беларуси со стороны, я воспринимаю это через призму того, что случилось с нами не так давно», – сказал он.
Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы. Сразу после закрытия избирательных участков в Минске и более 20 городах страны на улицу вышли десятки тысяч человек. Произошли столкновения с силовиками, которые использовали против протестующих светошумовые гранаты, водометы и резиновые пули. Несмотря на жесткие разгоны и задержания, массовые акции в стране продолжаются.
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