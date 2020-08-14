Киевский университет хочет лишить Лукашенко звания почетного доктора наук

Ученый совет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко в сентябре может рассмотреть этот вопрос.

«Такой вопрос будет рассматривать ученый совет, который и присваивает такие почетные звания», – сказал проректор по научно-педагогической работе Владимир Бугров.

По его словам, ученый совет собирается во время учебного года и, скорее всего, будет рассматривать этот вопрос в сентябре.

«Я, как член ученого совета, за лишение Лукашенко звания почетного доктора КНУ», – добавил проректор, отметив, что такое решение имеет перспективу быть принятым.

Диплом почетного доктора Лукашенко вручил 5 ноября 2009 года нынешний ректор Леонид Губерский.

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