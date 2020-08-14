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04:14 14 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Роналду может перейти в «Барселону»

35-летний Криштиану Роналду задумался об уходе из «Ювентуса», так как хочет играть за команду, способную бороться за победу в Лиге чемпионов.

В качестве одного из вариантов рассматривается переход в испанскую «Барселону», где выступает его главный конкурент за титул лучшего футболиста мира последних лет – Лионель Месси.

Известный испанский журналист Гильем Балаге сообщил в интервью BBC, что агент Жорже Мендеш, представляющий интересы Роналду, уже предложил услуги португальца нескольким клубам, включая «Барселону».

Также форвард был предложен французскому «ПСЖ» и командам североамериканской лиги MLS.

По словам журналиста, главной проблемой в поиске новой команды для пятикратного обладателя «Золотого мяча» является его высокая зарплата в 23 миллиона евро в год, на которую согласится не каждый клуб.

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Тэги: футбол, Криштиану Роналду

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