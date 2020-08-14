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08:28 14 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Китаянка второй раз за полгода заразилась коронавирусом

Жительница китайского городского округа Цзинчжоу, провинция Хубэй, второй раз за полгода заразилась новой коронавирусной инфекцией.

68-летняя китаянка, имя которой не раскрывается, заболела COVID-19 8 февраля и в том же месяце выздоровела, сообщает Daily Mail.

9 августа у нее снова диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Больную посадили на карантин и прописали лечение.

Всех, с кем она контактировала, также протестировали на наличие инфекции.

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Тэги: Китай, коронавирус

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