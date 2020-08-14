Китаянка второй раз за полгода заразилась коронавирусом
Жительница китайского городского округа Цзинчжоу, провинция Хубэй, второй раз за полгода заразилась новой коронавирусной инфекцией.
68-летняя китаянка, имя которой не раскрывается, заболела COVID-19 8 февраля и в том же месяце выздоровела, сообщает Daily Mail.
9 августа у нее снова диагностировали новую коронавирусную инфекцию. Больную посадили на карантин и прописали лечение.
Всех, с кем она контактировала, также протестировали на наличие инфекции.
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