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Главная » Мир » Политика
09:01 14 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ОБСЕ обвинили белорусские власти в нарушении прав человека

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели призвал стороны к деэскалации напряженности и диалогу.

«Председатель ПА ОБСЕ призвал сегодня власти в Минске прекратить использовать репрессивные тактики и в полной мере соблюдать международные стандарты в области прав человека», — сообщает пресс-служба организации.

Церетели призвал стороны к деэскалации напряженности и диалогу, указав, что «репрессии и преследование противников недопустимы и нарушают принципы ОБСЕ».

Он напомнил, что, являясь членом ОБСЕ, Беларусь гарантирует, в частности, соблюдение права на мирные собрания и свободу слова. Глава Парламентской ассамблеи призвал власти страны обеспечить выполнение этих прав и свобод и немедленно освободить тех, кто был незаконно задержан в последние дни.

Церетели указал также, что серьезным нарушением международных обязательств Беларуси является также физическое нападение на журналистов, блокирование доступа к информации и жестокое обращение с задержанными.

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Тэги: ОБСЕ, Республика Беларусь

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