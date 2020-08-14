В ОБСЕ обвинили белорусские власти в нарушении прав человека

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели призвал стороны к деэскалации напряженности и диалогу.

«Председатель ПА ОБСЕ призвал сегодня власти в Минске прекратить использовать репрессивные тактики и в полной мере соблюдать международные стандарты в области прав человека», — сообщает пресс-служба организации.

Церетели призвал стороны к деэскалации напряженности и диалогу, указав, что «репрессии и преследование противников недопустимы и нарушают принципы ОБСЕ».

Он напомнил, что, являясь членом ОБСЕ, Беларусь гарантирует, в частности, соблюдение права на мирные собрания и свободу слова. Глава Парламентской ассамблеи призвал власти страны обеспечить выполнение этих прав и свобод и немедленно освободить тех, кто был незаконно задержан в последние дни.

Церетели указал также, что серьезным нарушением международных обязательств Беларуси является также физическое нападение на журналистов, блокирование доступа к информации и жестокое обращение с задержанными.

Тэги: ОБСЕ, Республика Беларусь