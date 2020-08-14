Врачи из США и Канады предлагают лечить COVID-19 при помощи лучевой терапии
Использование радиации в низких дозах позволит избежать неблагоприятных токсикологических эффектов, обычно сопровождающих такое лечение.
По мнению экспертов, применении лучевой терапии потенциально может уменьшить смертность от коронавируса на 20%, а использование радиации в низких дозах позволит избежать неблагоприятных токсикологических эффектов, обычно сопровождающих такое лечение.
Сообщается, что методика была опробована на десяти пациентах с выявленным COVID-19. После экспериментального лечения они выздоравливали за три дня против 12 дней в контрольной группе.
«Описанное в данном отчете однократное десятиминутное лечение несет минимальную токсичность и хорошо переносится даже пожилыми пациентами и людьми с хроническими заболеваниями», – утверждают специалисты из Института рака Университета Эмори.
Авторы исследования подчеркнули, что лучевая терапия не оказала на больных побочный токсический эффект.
Новости по теме
Жительница китайского городского округа Цзинчжоу, провинция Хубэй, второй раз за полгода заразилась новой коронавирусной инфекцией.
Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что в борьбе с коронавирусом есть проблески надежды.
Испанский актер вынужден отмечать юбилей в самоизоляции. Бандерас намерен воспользоваться изоляцией, чтобы читать, писать, строить планы.