Врачи из США и Канады предлагают лечить COVID-19 при помощи лучевой терапии

Использование радиации в низких дозах позволит избежать неблагоприятных токсикологических эффектов, обычно сопровождающих такое лечение.

По мнению экспертов, применении лучевой терапии потенциально может уменьшить смертность от коронавируса на 20%, а использование радиации в низких дозах позволит избежать неблагоприятных токсикологических эффектов, обычно сопровождающих такое лечение.

Сообщается, что методика была опробована на десяти пациентах с выявленным COVID-19. После экспериментального лечения они выздоравливали за три дня против 12 дней в контрольной группе.

«Описанное в данном отчете однократное десятиминутное лечение несет минимальную токсичность и хорошо переносится даже пожилыми пациентами и людьми с хроническими заболеваниями», – утверждают специалисты из Института рака Университета Эмори.

Авторы исследования подчеркнули, что лучевая терапия не оказала на больных побочный токсический эффект.

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