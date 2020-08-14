В Киеве ввели новые ограничения из-за обострения ситуации с COVID-19

Столица оказалась в «желтой» карантинной зоне, так как в больницах города заполнены более половины коек.

Киев оказался в «желтой» зоне карантина, в связи с чем в городе вступил в силу ряд ограничений. Об этом сообщает мэр столицы Виталий Кличко в Telegram в пятницу, 14 августа.

«Из-за роста количества больных, по решению Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, Киев оказался в «желтой» зоне эпидемической опасности. Поскольку заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50% и составляет сегодня 52,2%», – сказано в сообщении.

Таким образов уже с 17 августа в Киеве вступят в силу такие ограничения и запреты:

Пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без надетых средств индивидуальной защиты – масок;

Пребывание на улице без документов, удостоверяющих личность;

Запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

Проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м2 площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

Организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя;

Заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест;

Общественный транспорт – трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси – осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

Напомним, что в Украине второй подряд антирекорд по COVID-19. Суточный прирост больных коронавирусом превысил 1,7 тысяч человек. При этом выздоровели за день менее 600 человек.

Тэги: Киев, ограничения, запреты, covid-19