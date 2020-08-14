Зеленский внес законопроект, который меняет порядок доступа следователей на Донбассе
В парламенте зарегистрировано предложение президента по изменению в законодательстве о допуске следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, который предполагает изменения в закон о допуске дознавателей, следователей и прокуроров в район осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны в Донецкой и Луганской областях.
Соответствующий законопроект №3984 зарегистрирован в парламенте в четверг, сообщает сайт Верховной Рады.
Текст законопроекта на сайте парламента пока отсутствует.
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