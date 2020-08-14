Ректор Харьковской зоовет академии приторговывает государственной землей

Весной в Харьковской Зооветеринарной академии вспыхнул скандал – ректора академии Дмитрия Ивановича Барановского обвинили в том, что он якобы присвоил один миллион долларов от урожаев, которые собираются с участков академии.

Весной в Харьковской Зооветеринарной академии вспыхнул скандал – ректора академии Дмитрия Ивановича Барановского обвинили в том, что он якобы присвоил один миллион долларов от урожаев, которые собираются с участков академии.

Скандал по сути сошел на нет, те кто обвинял Дмитрия Барановского не смогли доказать свои заявления.

Но нынешняя ситуация в Зооветакадемии говорит о том, что дыма без огня не бывает и Дмитрий Иванович все же не прочь заработать на государственных черноземах.

Дело в том, что в сентябре у ректора заканчивается контракт и по слухам продлевать его не собираются – долги академии, скандалы, длительные судебные процессы по водопользованию, свидетельствуют о неудовлетворительной работе Барановского.

Но на последок, Дмитрий Иванович видимо решил «продать» тысячу гектар государственной земли, которая находится в ведении академии.

Как заявляют наши источники в Академии за последние несколько месяцев Барановский регулярно у себя в кабинете проводит встречи с людьми, которые абсолютно не связаны с учебным заведением, а на парковке постоянно стоят элитные внедорожники. На совещаниях и рабочих встречах, связанных с планированием работы на следующий год, постоянно присутствуют сторонние люди, некоторые из которых юристы, статус которых и причастность к Академии ректор никак объяснить не может.

В это же время, поля академии после уборки урожая не прошли надлежащую подготовку к следующему сезону работ, все замерло по приказу Барановского. Очевидно ректор ждет чем закончатся его переговоры с «новым инвестором», что б возложить на него все затраты по сельхоз работам и спокойно уйти на пенсию заработав неплохие деньги.

В эту схему ректор втянул и сотрудников академии – юриста Игнатенко Юрия Николаевича и бухгалтера Сотникову Надежду Николаевну.

Совсем скоро будет понятно кто же этот новый хозяин государственных земель Зооветакадемии – начало подготовки к посеву озимой уже не за горами, и тогда Министерство образования вместе с правоохранительными органами смогут задать конкретные вопросы Дмитрию Барановскому: на основании чего и кто обрабатывает его поля, и самое главное сколько он лично себе положил в карман?