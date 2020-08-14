Ректор и его помощник попались на взятке в Днепре

Ректор со своим помощником требовали от гражданина неправомерную выгоду в размере 150 тыс гривен.

В Днепре разоблачили и задержали ректора высшего учебного заведения и его помощника при получении неправомерной выгоды. Об этом 14 августа сообщает Офис генпрокурора.

По данным следствия, ректор одного из государственных университетов Днепра вместе со своим помощником по вопросам безопасности и предотвращения и выявления коррупции требовали от гражданина неправомерную выгоду в размере 150 тыс гривен за беспрепятственное возвращение имущества, находящегося на территории учебного заведения.

Коррупционеры были задержаны при получении части неправомерной выгоды в сумме 25 тыс гривен. Сейчас решается вопрос о уведомление о подозрении.

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