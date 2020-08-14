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15:30 14 Августа 2020 0 Комментарии
Автомобиль проторанил кофейню в Киеве
В результате столкновения двух автомобилей, один из них из проезжей части въехал в придорожное кафе.
В Киеве на перекрестке улицы Княжий Затон и Днепровской набережной в результате ДТП автомобиль Mazda вылетел с дороги прямо в кафе. Об этом сообщает Киев Оперативный.
На месте работают врачи и правоохранители. Предварительно, в кафе никого из посетителей не было.
По информации ДТП.kie.ua, водитель автомобиля Mazda госпитализирован в критическом состоянии. У продавца кафе травма руки.
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Тэги: Киев, дтп, авто, кофейня
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