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15:30 14 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Автомобиль проторанил кофейню в Киеве

В результате столкновения двух автомобилей, один из них из проезжей части въехал в придорожное кафе.

В Киеве на перекрестке улицы Княжий Затон и Днепровской набережной в результате ДТП автомобиль Mazda вылетел с дороги прямо в кафе. Об этом сообщает Киев Оперативный.

На месте работают врачи и правоохранители. Предварительно, в кафе никого из посетителей не было.

По информации ДТП.kie.ua, водитель автомобиля Mazda госпитализирован в критическом состоянии. У продавца кафе травма руки.

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Тэги: Киев, дтп, авто, кофейня

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