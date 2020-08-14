Лукашенко: Я пока живой и не за границей
Глава Беларуси впервые за несколько дней прокомментировал участие предприятий в акциях солидарности.
Президент Беларуси Александр Лукашенко прокомментировал выход работников предприятий на забастовки в рамках акций солидарности, сообщает БелТА в пятницу, 14 августа.
«Для начала я пока живой и не за границей, как тут некоторые наши уважаемые «свядомыя» раскручивают: Президент покинул страну и находится за границей. Сегодня 14-е число, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить работу строительной отрасли», – отметил глава государства в начале совещания по работе стройотрасли.
Лукашенко заявил, что сейчас в стране пытаются раскачать трудовые коллективы. «Наша позиция однозначна: мы в тяжелые времена пандемии никого не наклоняли, не заставляли. И здесь тоже мы никого не должны держать. Если люди хотят работать – пожалуйста. Вот работа, приходите, работайте. Если человек не хочет работать, мы же его на аркане не затащим», – сказал он.
Возможные последствия забастовок Лукашенко описал на примере Беларуськалия. «Если они забастуют на два дня, то конкуренты – россияне и канадцы – перекрестятся. И быстренько на рынок поставят то, что они хотят поставить», – говорит президент Беларуси.
Аналогично он высказался и в отношении работы машиностроительных предприятий, таких как МТЗ, МАЗ и другие. «Ради бога. Вы сегодня не произведете 10 тракторов, не поставите на рынок, завтра немцы приедут с американцами, привезут свою технику россияне. Тоже перекрестятся», – отметил Лукашенко.
«И все борются за эти рынки. Если мы остановимся, никогда не раскрутим свое производство. Никогда! Нас еще в это болото и подтолкнут. Людям надо это объяснить: хотите – бастуйте, хотите работать – работайте», – резюмировал Лукашенко.
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