В Минске освободили ранее задержанную украинку

Продолжаются переговоры по освобождению еще олного украинца Романа Шишко, задержанного в Бресте.

Кроме Евгения Васильева и Константина Реуцкого в Беларуси освободили задержанную украинску Оксану Алешину, сообщил в пятницу, 14 августа, президент Владимир Зеленский в соцсетях.

«Наши правозащитники и журналисты были незаконно задержаны еще 12 августа. Сегодня их освободили. Они не нарушали никаких законов Республики Беларусь и находились там исключительно для получения достоверной информации о событиях, которые там происходят, и для комментирования их в публичном медийном пространстве. Открыто, прозрачно, профессионально. Сейчас они в полной безопасности», – говорится в сообщении.

Зеленский также сообщил, что ведутся переговоры для освобождения еще одного украинца – Романа Шишко, который находится в изоляторе города Бреста.

«Мы призываем наших белорусских коллег категорически воздержаться от незаконных задержаний и насилия. Нам действительно небезразлично. Мы действительно переживаем за все, что происходит в Беларуси. Беларусь всегда была хорошим другом и партнером Украины. И для нас важно, чтобы белорусы нашли исключительно мирный и демократический выход из общественно-политического конфликта. Чтобы Беларусь в дальнейшем развивалась и была демократической, экономически сильной и независимой державой», – заявил Зеленский.

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