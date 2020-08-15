ЕС намерен ввести санкции против белорусской власти

Министр иностранных дел Германии Хайко Мас объявил об этом в пятницу журналистам по результатам внеочередного заседания глав МИД стран Евросоюза.

Речь идет о санкциях против высокопоставленных лиц белорусского государства, которые отдали приказы на жестокое подавление массовых протестов.

Достигнутая договоренность – первый шаг на пути к введению санкций. Следующим шагом станет поручение внешнеполитической службе ЕС выявить лиц, которые будут внесены в черный список и подвергнуты штрафным мерам.

В санкционный список попадут и те лица, которые непосредственно отвечают за фальсификации на президентских выборах.

Среди наиболее решительных сторонников санкций – Австрия, Германия и Швеция. Польша, Чехия и страны Балтии выступают за посредничество на переговорах между белорусской оппозицией и Лукашенко. Венгрия скептически относится к санкциям, тем не менее, Будапешт согласился поддержать ограниченный список лиц, активы которых подлежат замораживанию на территории ЕС и которым будет запрещён въезд в Евросоюз.

«Черный список» может быть подготовлен и представлен на голосование до конца августа.

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