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04:19 15 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

«Барселона» оскандалилась в четвертьфинале Лиги чемпионов

Футболисты мюнхенской «Баварии» забили в ворота «Барселоны» восемь мячей. Испанская команда во главе с Лионелем Месси смогла ответить двумя голами.

Футболисты мюнхенской «Баварии» забили в ворота «Барселоны» восемь мячей.

Испанская команда во главе с Лионелем Месси смогла ответить двумя голами.

В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с победителем пары «Лион» – «Манчестер Сити».

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Тэги: футбол, ФК Барселона, ФК Бавария

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