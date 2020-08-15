«Барселона» оскандалилась в четвертьфинале Лиги чемпионов
Футболисты мюнхенской «Баварии» забили в ворота «Барселоны» восемь мячей. Испанская команда во главе с Лионелем Месси смогла ответить двумя голами.
Футболисты мюнхенской «Баварии» забили в ворота «Барселоны» восемь мячей.
Испанская команда во главе с Лионелем Месси смогла ответить двумя голами.
В полуфинале Лиги чемпионов «Бавария» сыграет с победителем пары «Лион» – «Манчестер Сити».
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