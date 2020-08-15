Украина опередила Китай по числу заболевших коронавирусом
В Украине количество инфицированных в настоящее время составляет 87 872. В Китае, по данным портала статистики Worldometers – 84 786.
За сутки в Китае было зафиксировано 30 новых случаев, в Украине же – более 1800.
Украина несколько дней подряд бьет рекорды по количеству заболевших.
С начала пандемии коронавируса количество инфицированных в мире по состоянию на утро пятницы достигло 20 905 276 человек.
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