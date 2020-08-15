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Главная » Мир » Общество
07:23 15 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина опередила Китай по числу заболевших коронавирусом

В Украине количество инфицированных в настоящее время составляет 87 872. В Китае, по данным портала статистики Worldometers – 84 786.

За сутки в Китае было зафиксировано 30 новых случаев, в Украине же – более 1800.

Украина несколько дней подряд бьет рекорды по количеству заболевших.

С начала пандемии коронавируса количество инфицированных в мире по состоянию на утро пятницы достигло 20 905 276 человек.

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Тэги: Китай, коронавирус

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