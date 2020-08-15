НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Спорт
10:30 15 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На матч за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо» хотят пустить болельщиков

По всем медицинским протоколам и требованиям к размещению зрителей, на матч, который состоится на НСК «Олимпийский», сможет попасть около 10 тысяч зрителей.

В кабинетах проходят оживленные дискуссии по этому вопросу.

По всем медицинским протоколам и требованиям к размещению зрителей, на матч (который состоится на НСК «Олимпийский») сможет попасть около 10 тысяч зрителей.

Это будет чисто политическое решение, поскольку собранные деньги за билеты не позволят покрыть расходы организаторов для соблюдения медпротокола.

При этом дата матча зависит от того, как далеко «Шахтер» продвинется в Лиге Европы.

Предварительная дата проведения Суперкубка Украины – 25 августа.

Источник:
Тэги: футбол, Суперкубок Украины

Новости по теме

«Динамо» обыграло «Шахтер» в матче за Суперкубок Украины

Киевское «Динамо» стало обладателем Суперкубка Украины, обыграв донецкий «Шахтер» со счетом 2:1.

«Шахтер» выиграл у «Динамо» матч за Суперкубок Украины

В прошлом сезоне ФК «Шахтер» в десятый раз стал чемпионом Украины и в одиннадцатый – обладателем Кубка Украины.

Крымский арбитр отказался судить матч за Суперкубок Украины

Якобы причиной для отказа Жабченко от обслуживания матча «Шахтера» и «Динамо» стали угрозы украинских националистов.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Окружение Лукашенко изучает возможность его бегства в Россию

17:16  Мир

Адвокат и экс-экскортница Криворучко обокрала своего клиента

14:24  Украина

Окружение Авакова получило 180 миллионов за комплексы автофиксации нарушений ПДД

13:01  Украина

Главный католик Беларуси призвал власти прекратить насилие

11:06  Мир

На матч за Суперкубок Украины между «Динамо» и «Шахтером» хотят пустить болельщиков

10:30  Украина

Украина опередила Китай по числу заболевших коронавирусом

07:23  Мир

«Барселона» оскандалилась в четвертьфинале Лиги чемпионов

04:19  Мир

ЕС намерен ввести санкции против белорусской власти

02:09  Мир

Предстоятель БПЦ извинился за поздравление Лукашенко с победой на выборах

00:05  Мир

В Минске освободили ранее задержанную украинку

17:00  Мир

Зеленский хочет выйти из Антитеррористического центра СНГ

16:00  Украина

Автомобиль проторанил кофейню в Киеве

15:30  Украина

Ректор и его помощник попались на взятке в Днепре

15:00  Украина

Ректор Харьковской зоовет академии приторговывает государственной землей

13:55  Украина

Зеленский внес законопроект, который меняет порядок доступа следователей на Донбассе

13:00  Украина

В Киеве ввели новые ограничения из-за обострения ситуации с COVID-19

12:00  Украина

Лукашенко: Я пока живой и не за границей

11:15  Мир

Новости | Слоты