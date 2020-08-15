На матч за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо» хотят пустить болельщиков
По всем медицинским протоколам и требованиям к размещению зрителей, на матч, который состоится на НСК «Олимпийский», сможет попасть около 10 тысяч зрителей.
В кабинетах проходят оживленные дискуссии по этому вопросу.
По всем медицинским протоколам и требованиям к размещению зрителей, на матч (который состоится на НСК «Олимпийский») сможет попасть около 10 тысяч зрителей.
Это будет чисто политическое решение, поскольку собранные деньги за билеты не позволят покрыть расходы организаторов для соблюдения медпротокола.
При этом дата матча зависит от того, как далеко «Шахтер» продвинется в Лиге Европы.
Предварительная дата проведения Суперкубка Украины – 25 августа.
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