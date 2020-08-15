Адвокат и экс-экскортница Криворучко обокрала своего клиента

Адвокат Лариса Криворучко, которую связывают с работой в эскорт-сервисе, обманула и бросила своего клиента Андрея Недзельского, прихватив с собой гонорар и автомобиль.

Адвокат Лариса Криворучко, которую связывают с работой в эскорт-сервисе, обманула и бросила своего клиента Андрея Недзельского, прихватив с собой гонорар и автомобиль. Об этом пишет издание Crime-ua.

В начале августа полицейские заочно сообщили о подозрении в убийстве компаньона «вору в законе» Недзельскому, известному как “Неделя”. В ходе обысков правоохранители изъяли 400 тысяч долларов так называемого «воровского общака». Адвокатом уголовного авторитета выступила Лариса Криворучко. По информации близких к Криворучко, свою трудовую деятельность она начинала в Первомайске, подрабатывая как эскортница.

Далее произошел “карьерный рост” и будущий специалист в праве переехала в Киев, где периодически подыскивала себе клиентов из зарубежья. На заработанные деньги Криворучко стала работать помощником адвоката. Однако старые навыки молодому адвокату пригодились. Источники в мире криминала сообщают, что на одном из мероприятий, где отмечали приезд авторитетного «вора в законе», она познакомилась с своим будущим клиентом Андреем “Неделей” Недзельским. После начала проблем с законом старые контакты возобновились. «Неделя» обратился к Ларисе Криворучко за помощью. Криворучко избрала “нестандартную” тактику защиты: она препятствовала и нападала на следователей, которые изымали имущество и всячески препятствовала правоохранителям. В знак благодарности Недзельский выдал своему адвокату новую машину Mercedes-Benz, которая, как она объяснила, необходима для работы и его защиты.

Также ей выдали крупную сумму средств, якобы для “решения вопросов” с судьями. Через время, Криворучко сообщила клиенту, что она “решила все вопросы” и арест с имущества снят, а изъятые деньги возвращены. После этого адвокат отправилась на “заслуженный отпуск”. Довольный криминальный авторитет обратился в полицию с просьбой вернуть имущество и деньги. Однако вскоре он понял, что аресты не сняты, подозрение не отменено, а его Криворучко исчезла.

Источник: https://informator.press/advokat-y-ks-kskortnytsa-kryvoruchko-obokrala-svoeho-klyenta/