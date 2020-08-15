Месси решил уйти из «Барселоны»

После вылета каталонского клуба из Лиги чемпионов лидер «Барселоны» Лионель Месси решил покинуть команду в 2021 году.

Аргентинский нападающий якобы разочаровался в системе управления клубом и не собирается продлевать контракт, который у него заканчивается в июне 2021 года.

Вероятность того, что Месси останется в «Барселоне», существует, но для этого должны произойти существенные изменения в руководстве и структуре клуба.

Накануне «Барселона» прекратила борьбу в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграв «Баварии» со счетом 2:8. Это поражение стало самым крупным в карьере Лионеля Месси.

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