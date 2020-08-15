Месси решил уйти из «Барселоны»
После вылета каталонского клуба из Лиги чемпионов лидер «Барселоны» Лионель Месси решил покинуть команду в 2021 году.
Аргентинский нападающий якобы разочаровался в системе управления клубом и не собирается продлевать контракт, который у него заканчивается в июне 2021 года.
Вероятность того, что Месси останется в «Барселоне», существует, но для этого должны произойти существенные изменения в руководстве и структуре клуба.
Накануне «Барселона» прекратила борьбу в Лиге чемпионов на стадии четвертьфинала, проиграв «Баварии» со счетом 2:8. Это поражение стало самым крупным в карьере Лионеля Месси.
Новости по теме
Лео в седьмой раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, тем самым побив давний рекорд чемпионатов Испании.
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим игроком XXI века по соотношению голов к проведенным матчам на клубном уровне.
Лионель Месси приостановил переговоры по новому контракту и собирается покинуть клуб по окончании следующего сезона.