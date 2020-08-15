Уехавшего в Украину Цепкало объявили в розыск

Недопущенный к выборам Валерий Цепкало объявлен в розыск в Беларуси и России. Его обвиняют во взяточничестве.

Бывший руководитель Парка высоких технологий и незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Валерия Цепкало объявлен в розыск, сообщает в субботу, 15 августа, TUT.BY со ссылкой на его представителя Алексея Урбана.

По его словам, получена повестка, из которой следует, что против Цепкало возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки, он объявлен в розыск.

Цепкало также объявлен в розыск в России.

Также в РФ объявлен в розыск создатель Telegram-канала NEXTA Степан Путило.

Тэги: выборы, беларусь, протесты, цепкало