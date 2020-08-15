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21:00 15 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко провел совещание с Министреством обороны

Беларуси не нужны посредники для решения внутренних проблем, заявил Лукашенко, и посветовал «навести порядок у себя».

Президент Беларуси Александр Лукашенко в субботу, 15 августа, провел совещание в Центре стратегического управления в Министерстве обороны, сообщает БелТА.

«Вы не хуже меня знаете, что происходит в стране. Потихоньку начинают или продолжают раскачивать обстановку, наше общество. Добрались до трудовых коллективов. Я уже много раз говорил об этом. Просто хочу в очередной раз сказать, что из этого ничего не получится. Страну мы никому не отдадим. Ситуацию мы удержим. Я не хочу сказать, что есть место для какого-то благодушия, успокоенности. Нет, мы никогда не успокаивались. Вы знаете, жизнь наша такая и судьба, что мы, находясь в центре Европы, всегда должны быть готовыми вовремя ответить на любые вызовы», – заявил он.

Лукашенко отметил, что за рубежом Беларуси предлагают некое посредничество, создают для страны зарубежное правительство. «Слушайте, у нас есть нормальное правительство, созданное по Конституции. Нам не нужны никакие зарубежные правительства, никакие посредники. Мне кажется, что, не обижая руководство этих республик, я хочу сказать: вы у себя порядок наведите», – сказал он.

«Никакое правительство ни за рубежом, где бы то ни было, нам не нужно, и управлять оно страной не будет никогда. Неужели историю не изучали?» – добавил Лукашенко.

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Тэги: Лукашенко, протесты, военные, совещание, министрество обороны

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