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13:34 16 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Канадские ученые выяснили, что красное вино является лекарством от COVID-19

В этом утверждении есть большая доля условности. Лучше сказать – красное вино может облегчать течение болезни у некоторых пациентов.

Дистресс-синдром является следствием воспалительного процесса в легких. Фактически, это – легочная недостаточность. Она зачастую сопровождает течение коронавирусной болезни. Ее симптомами являются затрудненное дыхание, сильная одышка, а в некоторых случаях – и синеватый цвет кожи.

Исследователи из университета Лаваля выяснили, что легочная недостаточность ослабляется, если в организме повышается содержание фермент АСЕ2. Когда его содержание в организме возрастает, тяжесть синдрома легочной недостаточности снижается.

В свою очередь, концентрация этого фермента в организме повышается благодаря одному из видов антиоксидантов. И этот антиоксидант – ресвератрол, содержащийся в вине, и являющийся главной причиной того, что вино является частью здоровой диеты и продлевает жизнь. Больше всего ресвератрола содержится в красном вине, хотя и в белом он тоже присутствует.

Ученые предполагают, что респираторный дистресс-синдром может быть вызван чрезмерной активностью иммунной системы. А ресвератрол известен своей способностью подавлять эту активность.

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Тэги: вино, covid-19

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