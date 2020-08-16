Милевский высказался о протестах в Беларуси

35-летний бывший форвард сборной Украины Артем Милевский, ныне выступающий за брестское «Динамо», поделился мнением о происходящем.

«В Беларуси сейчас не особо весело. Такое, не очень смешно. В Бресте ситуация спокойная, но по всем городам… Я не сильно хочу говорить на эту тему. Я никогда не обсуждаю политику, но происходят такие вещи. Мягко говоря, безумие какое-то. Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации. Мирное небо — самое главное», — сказал Милевский.

В Беларуси 9 августа прошли выборы президента. Белорусы шестой день протестуют, считая, что выборы были сфальсифицированы и требуя новых честных выборов.

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