Милевский высказался о протестах в Беларуси
35-летний бывший форвард сборной Украины Артем Милевский, ныне выступающий за брестское «Динамо», поделился мнением о происходящем.
«В Беларуси сейчас не особо весело. Такое, не очень смешно. В Бресте ситуация спокойная, но по всем городам… Я не сильно хочу говорить на эту тему. Я никогда не обсуждаю политику, но происходят такие вещи. Мягко говоря, безумие какое-то. Равнодушным нельзя оставаться в такой ситуации. Мирное небо — самое главное», — сказал Милевский.
В Беларуси 9 августа прошли выборы президента. Белорусы шестой день протестуют, считая, что выборы были сфальсифицированы и требуя новых честных выборов.
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