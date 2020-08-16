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07:56 16 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Лукашенко поручил перебросить десантников к западной границе Беларуси

Такое решение Лукашенко принял после того, как специалисты Вооруженных сил доложили ему о «наращивании военного компонента» у западных границ страны.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил перебросить Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.

Такое решение Лукашенко принял после того, как специалисты Вооруженных сил доложили ему о «наращивании военного компонента» у западных границ страны.

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Тэги: десантники, Александр Лукашенко, Республика Беларусь

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