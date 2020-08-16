Лукашенко поручил перебросить десантников к западной границе Беларуси
Такое решение Лукашенко принял после того, как специалисты Вооруженных сил доложили ему о «наращивании военного компонента» у западных границ страны.
Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил перебросить Витебскую десантно-штурмовую бригаду в Гродно.
Такое решение Лукашенко принял после того, как специалисты Вооруженных сил доложили ему о «наращивании военного компонента» у западных границ страны.
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