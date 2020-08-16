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08:51 16 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Посол Беларуси в Словакии поддержал участников протестов

Игорь Лещеня заявил об этом в видеообращении. Он стал первым из действующих глав белорусских дипмиссий, кто совершил подобный шаг.

«Я обращаюсь к вам не только как Посол Беларуси в Словакии. Я обращаюсь к вам в качестве старейшего руководителя белорусского загранучреждения по опыту работы послом и единственного действующего белорусского дипломата, который работал в МИД СССР и в советском посольстве за рубежом. Как и все белорусы, я — в шоке от историй о пытках и избиениях граждан моей страны», — заявил он.

Лещеня добавил, что «составляющими сплоченного, сильного и не подверженного внешним влияниям государства являются уважение воли народа, его языка, истории и культуры».

«В Словакии я представляю Беларусь и белорусский народ, который в соответствии с Конституцией является единственным источником власти в нашей стране. Я солидарен с теми, кто вышел на улицы белорусских городов с мирными шествиями, чтобы их голос был услышан. Как уроженец города Жодино я с вами, рабочие БелАЗа и Кузнечного завода тяжелых штамповок! Я искренне надеюсь, что будущее моей страны будет основано на учете позиций всех слоев общества и представителей различных политических сил», — резюмировал дипломат.

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Тэги: протесты, дипломаты, Республика Беларусь

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