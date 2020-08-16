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09:24 16 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США хотят заключить с Россией новый ядерный договор

Об этом в интервью японскому изданию Nikkei заявил специальный представитель США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

Маршалл Биллингсли

Спецпредставитель США отметил, что это надо сделать, чтобы предотвратить экспансию Китая.

«Наша концепция предполагает ведение двусторонних переговоров — как между США и Россией, так и между Соединенными Штатами и Китаем. Их можно вести до тех пор, пока они в конечном итоге не войдут в трехстороннюю площадь», — объяснил он.

В целом Биллингсли назвал процесс переговоров по контролю над ядерными вооружениями «гибким» и сообщил, что Вашингтон твердо намерен привлечь Китай к переговорам.

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Тэги: Россия, США, ядерное оружие, договор

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