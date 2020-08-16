У Трампа по неизвестной причине умер младший брат
Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт ушел из жизни в возрасте 72 лет. Причина смерти Роберта Трампа пока не известна.
«С тяжелым сердцем я сообщаю, что мой замечательный брат Роберт мирно ушел из жизни сегодня ночью», – сообщил Дональд Трамп в субботу.
Дональд Трамп посетил брата в больнице в Нью-Йорке за день до его смерти. Он заявил журналистам: «Роберт в тяжелом состоянии».
Причина смерти Роберта Трампа пока не известна. Ряд американских СМИ сообщали, что он тяжело болел.
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