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11:33 16 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

У Трампа по неизвестной причине умер младший брат

Младший брат президента США Дональда Трампа Роберт ушел из жизни в возрасте 72 лет. Причина смерти Роберта Трампа пока не известна.

«С тяжелым сердцем я сообщаю, что мой замечательный брат Роберт мирно ушел из жизни сегодня ночью», – сообщил Дональд Трамп в субботу.

Дональд Трамп посетил брата в больнице в Нью-Йорке за день до его смерти. Он заявил журналистам: «Роберт в тяжелом состоянии».

Причина смерти Роберта Трампа пока не известна. Ряд американских СМИ сообщали, что он тяжело болел.

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Тэги: брат, Роберт Трамп

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