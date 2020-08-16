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Главная » Украина » Политика
12:03 16 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

МИД Украины сделало официальное заявление по поводу президентских выборов в Беларуси

МИД констатирует, что официально обнародованные результаты выборов президента Республики Беларусь не вызывают доверия в белорусском обществе.

«Мы в целом разделяем позицию, высказанную Европейским Союзом по поводу выборов в Беларуси. Украина чрезвычайно обеспокоена случаями необоснованной жестокости правоохранителей в отношении граждан, которые принимают участие в протестах, представителей СМИ и иностранцев. Рассчитываем, что освобождение из-под стражи части задержанных станет началом диалога власти с гражданским обществом с целью поиска компромиссов», – акцентируется в заявлении.

Украина призывает руководство Беларуси не допустить дальнейших преследований по политическим мотивам своих оппонентов  и граждан, которые вышли на улицы высказать свою позицию, а также тщательно расследовать все факты неправомерного применения силы против мирных протестующих.

«Украина считает Беларусь особенно близкой страной и готова приложить все усилия, чтобы помочь ей пройти этот этап без ослабления суверенитета, урегулировать кризис с соблюдением основополагающих прав и свобод граждан», – говорится в заявлении.

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Тэги: МИД Украины, выборы президента, протесты

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