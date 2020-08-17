Тихановская призвала всех белорусов к бессрочной забастовке
Оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская призвала все трудовые коллективы присоединиться к бессрочной забастовке.
Требования забастовки: проведение переговоров о мирной передаче власти, освобождение политических заключенных и задержанных на митингах, выведение военных и подразделений ОМОН с улиц городов, привлечение к ответственности силовиков, ответственных за пытки и расстрелы мирных жителей.
«Мы видим, что они, как и многие другие, сейчас боятся системы, и они готовы сказать, что они на самом деле думают о ситуации в стране. Спасибо всем журналистам государственных СМИ, которые вышли и не побоялись сказать правду. Спасибо работникам Белтелерадиокомпании, которые готовы присоединиться к забастовке», – отметила Тихановская.
Новости по теме
Игорь Лещеня заявил об этом в видеообращении. Он стал первым из действующих глав белорусских дипмиссий, кто совершил подобный шаг.
Такое решение Лукашенко принял после того, как специалисты Вооруженных сил доложили ему о «наращивании военного компонента» у западных границ страны.
В Кремле, как утверждают источники агентства, также допускают, что Лукашенко скоро перестанет быть президентом.