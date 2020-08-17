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00:51 17 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тихановская призвала всех белорусов к бессрочной забастовке

Оппонент Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская призвала все трудовые коллективы присоединиться к бессрочной забастовке.

Требования забастовки: проведение переговоров о мирной передаче власти, освобождение политических заключенных и задержанных на митингах, выведение военных и подразделений ОМОН с улиц городов, привлечение к ответственности силовиков, ответственных за пытки и расстрелы мирных жителей.

«Мы видим, что они, как и многие другие, сейчас боятся системы, и они готовы сказать, что они на самом деле думают о ситуации в стране. Спасибо всем журналистам государственных СМИ, которые вышли и не побоялись сказать правду. Спасибо работникам Белтелерадиокомпании, которые готовы присоединиться к забастовке», – отметила Тихановская.

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Тэги: забастовка, Республика Беларусь

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