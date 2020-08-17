В Минске прошла самая массовая акция протеста в истории независимой Беларуси
Возле стелы «Минск – город-герой», по подсчетам СМИ, собралось более 200 тысяч человек. Это самая массовая акция протеста в истории независимой Беларуси.
Люди растянулись на несколько километров в четыре стороны от перекрестка возле стелы. Они скандировали: «Иди», «Лукашенко – в автозак», «Верим, можем, победим».
На митинге выступила соратница Светланы Тихановской Мария Колесникова. Она объявила требования протестующих, среди которых главное – это отставка Лукашенко.
Около 17.00 люди начали расходиться в другие части города.
Телеграм-канал NEXTA призвал демонстрантов вывешивать всюду бело-красно-белые флаги и громко скандировать возле СИЗО, где удерживают политзаключенных.
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