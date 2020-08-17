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08:30 17 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Тренера «Барселоны» уволили после разгромного поражения в Лиге чемпионов

По некоторым данным, кандидатами на замещение должности являются Рональд Куман, Маурисио Почеттино и бывший игрок клуба Хави.

Кике Сетьен покинет свой пост

Испанское издание Tiempo de Juego сообщает, что Кике Сетьен покинет свой пост.

По некоторым данным, кандидатами на замещение должности являются Рональд Куман, Маурисио Почеттино и бывший игрок клуба Хави.

В прошлую пятницу в четвертьфинале престижного турнира «Барселона» проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8. Испанский клуб пропустил в свои ворота так много мячей впервые с 1946 года.

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Тэги: футбол, ФК Барселона

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