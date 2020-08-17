Тренера «Барселоны» уволили после разгромного поражения в Лиге чемпионов
По некоторым данным, кандидатами на замещение должности являются Рональд Куман, Маурисио Почеттино и бывший игрок клуба Хави.
Испанское издание Tiempo de Juego сообщает, что Кике Сетьен покинет свой пост.
По некоторым данным, кандидатами на замещение должности являются Рональд Куман, Маурисио Почеттино и бывший игрок клуба Хави.
В прошлую пятницу в четвертьфинале престижного турнира «Барселона» проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8. Испанский клуб пропустил в свои ворота так много мячей впервые с 1946 года.
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