Тренера «Барселоны» уволили после разгромного поражения в Лиге чемпионов

По некоторым данным, кандидатами на замещение должности являются Рональд Куман, Маурисио Почеттино и бывший игрок клуба Хави.

Испанское издание Tiempo de Juego сообщает, что Кике Сетьен покинет свой пост.

По некоторым данным, кандидатами на замещение должности являются Рональд Куман, Маурисио Почеттино и бывший игрок клуба Хави.

В прошлую пятницу в четвертьфинале престижного турнира «Барселона» проиграла мюнхенской «Баварии» со счетом 2:8. Испанский клуб пропустил в свои ворота так много мячей впервые с 1946 года.