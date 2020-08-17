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07:55 17 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Макрон призвал ЕС поддержать демонстрантов в Беларуси

В ЕС не признали итоги президентских выборов в Беларуси и начали работу над санкциями в отношении официального Минска.

В сообщении президента Франции в Twitter говорится, что белорусы добиваются уважения их прав, свобод и суверенитета.

Ранее в ЕС не признали итоги президентских выборов в Беларуси и начали работу над санкциями в отношении официального Минска.

Уже больше недели в республике не утихают массовые акции протеста. Накануне в центре Минска по разным оценкам собрались до 200 тысяч человек.

В тот же день прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. Милиция насчитала на нем было более 60 тысяч человек, пресса – в два раза меньше.

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Тэги: акции протеста, Республика Беларусь, Эммануэль Макрон

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