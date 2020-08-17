Макрон призвал ЕС поддержать демонстрантов в Беларуси
В ЕС не признали итоги президентских выборов в Беларуси и начали работу над санкциями в отношении официального Минска.
В сообщении президента Франции в Twitter говорится, что белорусы добиваются уважения их прав, свобод и суверенитета.
Ранее в ЕС не признали итоги президентских выборов в Беларуси и начали работу над санкциями в отношении официального Минска.
Уже больше недели в республике не утихают массовые акции протеста. Накануне в центре Минска по разным оценкам собрались до 200 тысяч человек.
В тот же день прошел митинг в поддержку Александра Лукашенко. Милиция насчитала на нем было более 60 тысяч человек, пресса – в два раза меньше.
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