Латвия хочет отказаться проводить ЧМ по хоккею вместе с Беларусью

Правительство Латвии рассмотрит сегодня вопрос о совместном проведении чемпионата мира по хоккею в 2021 году.

На днях премьер-министр страны Кришьянис Кариньш в связи с событиями в Беларуси поручил связаться с Международной федерацией хоккея (IIHF), чтобы найти лучшее решение в этой ситуации.

«В настоящее время сложно представить, что после последних событий в Беларуси мы можем совместно проводить чемпионат», – подчеркнул глава правительства Латвии.

В столице Беларуси по окончании президентских выборов продолжаются акции протеста, в связи с чем вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения чемпионата.

В то же время президент IIHF Рене Фазель сообщил, что федерация не намерена переносить турнир из Минска и делать политические заявления.

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