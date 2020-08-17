Латвия хочет отказаться проводить ЧМ по хоккею вместе с Беларусью
Правительство Латвии рассмотрит сегодня вопрос о совместном проведении чемпионата мира по хоккею в 2021 году.
На днях премьер-министр страны Кришьянис Кариньш в связи с событиями в Беларуси поручил связаться с Международной федерацией хоккея (IIHF), чтобы найти лучшее решение в этой ситуации.
«В настоящее время сложно представить, что после последних событий в Беларуси мы можем совместно проводить чемпионат», – подчеркнул глава правительства Латвии.
В столице Беларуси по окончании президентских выборов продолжаются акции протеста, в связи с чем вице-президент Международной федерации хоккея Калерво Куммола сообщил, что поднял вопрос о смене места проведения чемпионата.
В то же время президент IIHF Рене Фазель сообщил, что федерация не намерена переносить турнир из Минска и делать политические заявления.
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