Внук Назарбаева умер в Лондоне от остановки сердца

В Лондоне скончался 29-летний внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Айсултан Назарбаев.

Айсултан Назарбаев – средний сын Дариги Назарбаевой и опального зятя бывшего президента, ныне покойного Рахата Алиева. После окончания Королевской военной академии в Сандхерсте он был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

В октябре прошлого года молодой человек был осужден лондонским судом за то, что под воздействием наркотиков оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. Он получил условный срок; его обязали продолжить лечение от наркозависимости и оштрафовали.

По данным следствия, Айсултан Назарбаев употреблял кокаин. После первого слушания дела судья отпустил Айсултана из-под стражи при условии, что тот немедленно будет отправлен на лечение.

Насколько известно, Назарбаев в итоге проходил лечение в Priory – известной частной клинике для наркозависимых, где в разное время проходили курсы реабилитации различные знаменитости, такие как музыканты Эми Уайнхаус и Робби Уильямс, футболист Джордж Бест и актер Джонни Депп.

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