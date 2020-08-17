Внук Назарбаева умер в Лондоне от остановки сердца
В Лондоне скончался 29-летний внук бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Айсултан Назарбаев.
Айсултан Назарбаев – средний сын Дариги Назарбаевой и опального зятя бывшего президента, ныне покойного Рахата Алиева. После окончания Королевской военной академии в Сандхерсте он был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.
В октябре прошлого года молодой человек был осужден лондонским судом за то, что под воздействием наркотиков оказал сопротивление полицейским, ударил и укусил одного из них. Он получил условный срок; его обязали продолжить лечение от наркозависимости и оштрафовали.
По данным следствия, Айсултан Назарбаев употреблял кокаин. После первого слушания дела судья отпустил Айсултана из-под стражи при условии, что тот немедленно будет отправлен на лечение.
Насколько известно, Назарбаев в итоге проходил лечение в Priory – известной частной клинике для наркозависимых, где в разное время проходили курсы реабилитации различные знаменитости, такие как музыканты Эми Уайнхаус и Робби Уильямс, футболист Джордж Бест и актер Джонни Депп.
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