Депутат указал на системную коррупцию в «Энергоатоме»

Механизм хищения бюджетных средств на ОП ЗАЭС и других подразделениях «Энергоатома» беспрепятственно действует в течение нескольких десятков лет, говорит депутат. Это наносит государству миллионные убытки.

Депутат Запорожского областного совета Ярослав Гришин в комментарии УНН заявил о системной коррупции в «Энергоатоме» – операторе национальных АЭС.

В частности, рассказал о сомнительной деятельности «Запорожской атомной электростанции» (ОП ЗАЭС), откуда на должность и.о. руководителя «Энергоатома» пришел Петр Котин.

«Уголовные преступления совершаются устойчивым преступным объединением, организаторами которого, в частности есть должностные лица ОП ЗАЭС, в частности – бывший генеральный директор ОП ЗАЭС Котин Петр Борисович, и бывший первый заместитель и.о. энергодарского городского головы – Самойдюк Иван Игнатьевич», – говорит Гришин.

Механизм хищения бюджетных средств на ОП ЗАЭС и других подразделениях «Энергоатома» беспрепятственно действует в течение нескольких десятков лет, говорит депутат. Это наносит государству миллионные убытки.

Так, в частности Самойдюк причастен к выводу из-под ареста 1 млн долларов, 395 тыс. евро, 278 тыс. грн «откатов», которые были обнаружены во время обыска жилья заместителя главного инженера по ремонту ОП ЗАЭС Михаила Подушки, рассказал депутат.

«Пачки долларов были перемотаны и идентифицированы с закупками, которые осуществляло ОП ЗАЭС в разные периоды», – говорит Гришин, добавляя, что 28 июля 2020 года денежные средства были изъяты и впоследствии арестованы решением суда.

Злоумышленники пытались легализовать выведенные «откаты», говорит Гришин.

«Для этого заместитель главного инженера по ремонту ОП ЗАЭС подал исправленную декларацию, где указал, что он, словно заранее, взял 40 млн 500 тыс. грн в долг в Самойдюка, чтобы открыть собственный бизнес после выхода на пенсию», – информирует депутат.

Хищение бюджетных средств ОП ЗАЭС осуществляется, среди прочего, через компанию «Комбинат общественного питания АЭС», конечным бенефициарным владельцем которой является Самойдюк. Это делается путем заключения договоров на организацию лечебно-профилактического питания персонала.

«С 2008 года ООО «Комбинат общественного питания АЭС» получило заказов в структуре «Энергоатома» на 575 млн грн», – рассказал Гришин.

Депутат добавил, что сегодня против ОП ЗАЭС открыто ряд уголовных производств. В них, среди прочего, фигурирует «Комбинат общественного питания АЭС».

Так, к примеру, главное следственное управление Национальной полиции Украины расследует уголовное производство по факту предоставления недостоверных сведений о настоящем количестве лиц, которым предоставлялось лечебно-профилактическое питание, что привело к завладению денежными средствами ОП ЗАЭС ГП «НАЭК «Энергоатом» в сумме 21 млн 524 тыс. грн.

Еще одно громкое дело находится в производстве СУ ГУНП в Запорожской области. Правоохранители установили, что в период с 2015 по 2019 годы должностные лица ОП ЗАЭС ГП «НАЭК «Энергоатом» системно разворовывали бюджетные средства путем заключения договоров на организацию лечебно-профилактического питания персонала ОП Запорожская АЭС, что нанесло ущерб государству в сумме более 60 млн грн.

Коррупционные схемы на ОП ЗАЭС успешно реализуются, поскольку на управляющие должности подразделения назначают только приближенных к Самойдюку лиц, считает Гришин.

А тех, кто попал в поле зрения правоохранителей, руководство ОП ЗАЭС быстро увольняет. Так, к примеру, в период с 29 июля по 12 августа были уволены сразу 22 работника подразделения.

«Никто не помнит чтобы в течение двух недель с ОП ЗАЭС одновременно было уволено столько работников, в том числе и среди руководства. Уволенные лица могут входить в организованную преступную группировку Самойдюка, которая в течение последних пяти лет присваивала в особо крупных размерах бюджетные средства, выделенные на организацию питания, ремонт и обслуживание оборудования Запорожской АЭС», – рассказал Гришин.