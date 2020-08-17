Трамп заявил, что его главный соперник на выборах – не Байден

Президент США заявил, что основную борьбу накануне выборов он ведет не столько со своим соперником от демократов, сколько со СМИ.

«Мой самый серьезный соперник – это не Байден, а нечестная пресса», – сказал Трамп в интервью Fox News.

Трамп отметил, что ежедневно должен противостоять поддерживающим Байдена американским СМИ.

«Каждый день они бросают в меня «бомбы». Это делают нечестные журналисты», – заявил президент, добавив, что пока хорошо справляется.

При этом, по его словам, «Байден даже не выходит из своего подвала, а они (СМИ) все равно активно пишут о нем».

«Он даже не отвечает на вопросы журналистов», – добавил Трамп.

Он подчеркнул, что сам почти ежедневно отвечает негативно относящимся к нему журналистам.

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