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01:12 18 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Впервые в истории Лиги чемпионов в полуфинале нет английских, итальянских и испанских команд

Впервые с момента образования Лиги чемпионов (1992/93) в полуфиналы вышли четыре клуба, не представляющие Англию, Италию или Испанию.

На этот раз в полуфинале сыграют две немецко-французские пары: ПСЖ проведет поединок против «Лейпцига», тогда как «Бавария» сразится с «Лионом».

Отметим, что это второй раз в истории ЛЧ, когда полуфинальные пары будут представлять баталии двух стран.

Добавим, что впервые в истории ЛЧ в полуфиналы вышли сразу два французских клуба.

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Тэги: футбол, Лига чемпионов УЕФА

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