Впервые в истории Лиги чемпионов в полуфинале нет английских, итальянских и испанских команд
Впервые с момента образования Лиги чемпионов (1992/93) в полуфиналы вышли четыре клуба, не представляющие Англию, Италию или Испанию.
На этот раз в полуфинале сыграют две немецко-французские пары: ПСЖ проведет поединок против «Лейпцига», тогда как «Бавария» сразится с «Лионом».
Отметим, что это второй раз в истории ЛЧ, когда полуфинальные пары будут представлять баталии двух стран.
Добавим, что впервые в истории ЛЧ в полуфиналы вышли сразу два французских клуба.
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