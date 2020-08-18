Украина ограничит допуск хасидов в Умань на праздник Рош ха-Шана

Правительство поддержало решение, инициированное Министерством внутренних дел, об ограничении на посещение иностранцами Умани.

Как сообщил глава МВД Арсен Аваков, ограничения были поддержаны Кабинетом Министров и Государственной комиссией по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Аваков отметил, что ежегодно в Умань приезжает 30-50 тысяч хасидов из разных стран, которые в течение трех дней празднуют и проводят различные религиозные обряды, посещают святые места. Такой формат массового мероприятия во время пандемии создает риски распространения вируса не только для участников, но и для местного населения.

«Мы с уважением относимся к национальным традициям различных народов и религиозных сообществ и ежегодно делаем все, чтобы они проходили по самым высоким стандартам безопасности. Однако в последние недели Украина фиксирует рост вспышек заболевания коронавирусом среди населения. Аналогичная ситуация наблюдается и в других государствах. Что заставляет правительства этих стран возвращаться к более жестким карантинным ограничениям. Мы заслушали доклады профильных министров на Правительстве и пришли к выводу, что эпидемиологическая ситуация в стране и мире не позволяет организовывать и проводить массовые мероприятия, тем более с участием иностранцев», – отметил Аваков.

Глава МВД добавил, что аналогичные договоренности были достигнуты с представителями Украинской православной церкви и Православной церкви Московского патриархата, которые отказались от проведения Крестного хода из-за пандемии.

«Поэтому надеемся на понимание в этом вопросе и от представителей хасидской религиозной общины», – сказал Аваков, отметив, что МВД обеспечит все технические мероприятия для осуществления карантинных ограничений в Умани.

Напомним, в начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года – Раш-ха-Шана. В городе находится могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.

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