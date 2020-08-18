Меркель во вторник поговорит с Путиным о Беларуси
Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 18 августа, проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
Канцлер Германии сообщила президенту Литвы о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с президентом России. Сейчас Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации.
В субботу, 15 августа, стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора с Владимиром Путиным договорился с ним, что Россия «по первому запросу» предоставит Беларуси «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности в случае внешних военных угроз».
Новости по теме
Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин в субботу провели в Сочи более чем пятичасовые переговоры.
Встреча лидеров нормандского формата в Елисейском дворце начнется в 17:00 по Киеву и продлится около трех часов.
Встреча с президентом России у канцлера запланирована на 15:00, а с украинским лидером – спустя полчаса.