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Главная » Мир » Политика
04:16 18 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Меркель во вторник поговорит с Путиным о Беларуси

Канцлер Германии Ангела Меркель во вторник, 18 августа, проведет телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Канцлер Германии сообщила президенту Литвы о том, что во вторник утром состоятся ее переговоры с президентом России. Сейчас Берлин по дипломатическим каналам также пытается связаться с Александром Лукашенко с целью урегулирования сложившейся ситуации.

В субботу, 15 августа, стало известно, что президент Беларуси Александр Лукашенко во время телефонного разговора с Владимиром Путиным договорился с ним, что Россия «по первому запросу» предоставит Беларуси «всестороннюю помощь по обеспечению безопасности в случае внешних военных угроз».

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Тэги: Путин, Меркель, Республика Беларусь

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Встреча с президентом России у канцлера запланирована на 15:00, а с украинским лидером – спустя полчаса.

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