Что взять с собой в поездку?

За последние годы было придумано очень много интересных и полезных гаджетов для путешественников.

За последние годы было придумано очень много интересных и полезных гаджетов для путешественников. Одни устройства подходят для путешествий вдали от цивилизации, другие позволяют сделать городской или морской отдых более ярким и насыщенным. Если вы еще планируете успеть отправиться в отпуск этим летом, специально для вас эксперты интернет-магазина «Стилус» сделали подборку интересных гаджетов для поездок.

Если придется скоротать пару часов в дороге, то пригодится планшет, на котором можно посмотреть фильмы, сериал или полистать сделанные за предыдущие дни фотографии. Для этих целей возьмите планшет iPad Pro 11″ Wi-Fi 512GB Silver (MTXU2). Здесь много памяти, отличный 11-дюймовый IPS-экран и мощный процессор A12X Bionic. Также есть поддержка Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac) для выхода в интернет и связи с родными. Время автономной работы составляет до 10 часов. За счет компактного дисплея и веса 468 грамм планшет без проблем поместится в небольшом рюкзаке или сумке. Если нужно сэкономить, возьмите версию с меньшим объемом накопителя iPad Pro 11″ Wi-Fi 256GB Silver (MTXR2).

Наушники Honor FlyPods Lite

Трудно найти человека, которому в поездке не пригодятся Bluetooth-наушники. Во-первых, это удобно, ведь они подключаются беспроводным способом к телефону и провода не мешают слушать музыку. Во-вторых, ваша любимая музыка всегда будет под рукой. В-третьих, вы сможете отвечать на звонки. Все эти и другие возможности сочетаются в недорогих Honor FlyPods Lite. В них установлен специальный инфракрасный датчик, который безошибочно определяет, когда наушники в ушах, а когда нет. Поддерживается работа с голосовым помощником, для этого нужно дважды коснуться левого наушника, чтобы его активировать.

Xiaomi ZMI Power Bank 10000mAh

Power Bank – обязательный «мастхэв» любых поездок. Хорошо зарекомендовали себя внешние аккумуляторы от Xiaomi, например, ZMI Power Bank обладает емкостью 10 000 mAh, поддерживает технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0 и имеет несколько USB-портов для одновременной зарядки нескольких устройств.

Корпус повербанка выполнен из рифлёного пластика, а толщина составляет всего 15 мм, поэтому его можно носить как в сумке, так и рюкзаке. Уровень заряда отображается по двойному нажатию единственной кнопки на корпусе.

Водонепроницаемый чехол для смартфона

Любители морского отдыха точно оценят такой гаджет, ведь с ним можно снять крутые видео под водой: в бассейне, озере, реке. Он защитит телефон от попадания влаги и полного погружения в воду. Закрываются обычно такие чехлы с помощью специальных фиксаторов, которые трудно открыть, и даже если чехол попадет в воду, то он не откроется. Кроме того, через чехол вы сможете принимать звонки и разговаривать, писать сообщения и т.д. Но мы рекомендуем не отвлекаться от отдыха, а рабочие вопросы решить потом.

Пусть ваш отдых будет незабываемым, а сделать его таким помогут сделать гаджеты из нашей подборки. Купить понравившийся аксессуар можно на сайте stylus.ua с доставкой в любой город Украины.

Тэги: Стилус