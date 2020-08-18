Первая ракетка Украины вошла в топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменок мира

Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменок мира 2020 года. В номинацию вошла и Элина Свитолина.

За 2020 год уроженка Одессы заработала 6,4 млн долларов, что является седьмым результатом в мире.

Возглавила рейтинг Наоми Осака из Японии.



Отметим, что первые девять мест в рейтинге заняли представительницы тенниса. В компанию теннисисток попала футболистка Алекс Морган (10-е место).

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