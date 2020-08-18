Лукашенко наградил силовиков «за безупречную службу»

Указ о награждении более 300 силовиков «За безупречную службу» Лукашенко подписал 13 августа.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалью «За безупречную службу» трех степеней группу представителей силовых ведомств. Указ опубликован на юридическом портале во вторник, 18 августа.

Список награжденных силовиков размещен на 25 страницах документа. В списках находятся более 300 фамилий.

Напомним, после выборов президента Беларуси с 9 августа в стране продолжаются протесты и забастовки. В первые дни силовики применяли против активистов силу и спецсредства. Были задержаны около 6,7 тысяч человек. По данным Генпрокуратуры Беларуси, в изоляторах остаются менее 130 человек, остальные – отпущены.

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