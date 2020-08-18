Лукашенко наградил силовиков «за безупречную службу»
Указ о награждении более 300 силовиков «За безупречную службу» Лукашенко подписал 13 августа.
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о награждении медалью «За безупречную службу» трех степеней группу представителей силовых ведомств. Указ опубликован на юридическом портале во вторник, 18 августа.
Список награжденных силовиков размещен на 25 страницах документа. В списках находятся более 300 фамилий.
Напомним, после выборов президента Беларуси с 9 августа в стране продолжаются протесты и забастовки. В первые дни силовики применяли против активистов силу и спецсредства. Были задержаны около 6,7 тысяч человек. По данным Генпрокуратуры Беларуси, в изоляторах остаются менее 130 человек, остальные – отпущены.
Новости по теме
Беларуси не нужны посредники для решения внутренних проблем, заявил Лукашенко, и посветовал «навести порядок у себя».
Глава Беларуси впервые за несколько дней прокомментировал участие предприятий в акциях солидарности.
Около тысячи протестующих задержали в Минске. По данным МВД, пострадали 50 гражданских и 39 правоохранителей.