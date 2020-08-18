Украина вместе с Израилем призывают хасидов отказаться от поездки в Умань
Власти напомнили, что карантин в Украине распространяются на все публичные мероприятия и ограничения должны строго соблюдаться.
Паломникам-хасидам необходимо в этом году отказаться от поездки в Умань на еврейский новый год Рош га-Шана. Об этом говорится в совместном заявлении правительств Украины и Израиля, опубликованном во вторник, 18 августа.
«В этом году эпидемическая ситуация в Украине и Израиле, как и во всем мире, к сожалению, не позволяет традиционно отметить этот праздник», – отмечается в заявлении.
Тем, кто все-таки решил посетить Умань, власти напомнили, что карантин в Украине распространяются на все публичные мероприятия и ограничения должны строго соблюдаться.
Ранее мэр Умани Александр Цебрий заявил, что готов в случае массового приезда паломников-хасидов на Рош га-Шана заблокировать въезды в город.
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