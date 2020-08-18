МВД Беларуси объяснило награждение силовиков

Награждении трех сотен представителей силовых ведомств медалью «За безупречную службу» готовилось с марта, говорят в МВД.

Награждение силовиков президентом Беларуси Александром Лукашенко готовилось с еще с марта, заявляют в МВД республики во вторник, 18 августа.

«Материалы на награждение указанных сотрудников в установленном порядке были направлены в Совет Министров Республики Беларусь еще в марте 2020 года. На каждого из них оформлялся наградной лист, где была дана оценка заслуг перед государством и народом в правоохранительной сфере, личного вклада в усиление правопорядка в стране, а также в развитие органов внутренних дел за все время службы», – сказано в заявлении пресс-секретаря МВД Беларуси Ольги Чемодановой

Она уточнила, что медалью «За безупречную службу» награждаются лица начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, военнослужащие, безупречно прослужившие 10, 15 и 20 лет соответственно.

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