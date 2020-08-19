Лукашенко заявил о попытке захвата власти в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что создание оппозицией Координационного совета – это попытка захвата власти, и пригрозил «адекватными мерами».

«Они нам подбрасывают другую сторону. И требуют ни много ни мало – передать им власть. Следовательно, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями», – заявил Лукашенко во вторник на совещании с членами Совбеза.

Он также пригрозил членам Координационного совета «адекватными мерами».

«Поэтому я хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, – мы будем принимать адекватные меры. Но исключительно по Конституции и закону. У нас достаточно этих мер, чтобы охладить некоторые горячие головы», – сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко назвал членов оппозиционного совета «прикорытниками» и «нацистами».

«Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязные нацисты. Посмотрите этот список», – заявил он.

Кроме того, по его мнению, протестующие в стране пытаются «убаюкать власть».

«Новый элемент – это попытка убаюкать власть и особенно силовые структуры: мы мирные, мы хорошие, понимаете, мы уже не хотим противостояния. Это так и не так. Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит» , – сказал Лукашенко.

О создании Координационного совета для трансфера власти в Беларуси Тихановская объявила 14 августа. В него вошли представители гражданского общества, известные белорусы, в частности нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.

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