В Сирии погиб российский генерал-майор
В Сирии на пути российской автоколонны сработало самодельное взрывное устройство, погиб военный советник.
В Минобороны РФ уточнили, что трое российских военнослужащих получили ранения при взрыве.
«Во время эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор», – заявили в Минобороны РФ.
Инцидент произошел, когда российская автоколонна возвращалась после проведения операции в 15 км от города Дейр эз-Зор, на обочине по направлению движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство.
Новости по теме
В районе города Манбидж американцы оставили две военные базы. Ранее сирийская армия заявила, что полностью заняла Манбидж.
Экс-глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Чварков обвиняется в хищении шести миллионов рублей.
В Сирии за три дня погибли три бригадных генерала правительственных войск. Об этом сообщает WarJournal, занимающийся аналитикой вооруженных конфликтов.