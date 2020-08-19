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07:36 19 Августа 2020 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Сирии погиб российский генерал-майор

В Сирии на пути российской автоколонны сработало самодельное взрывное устройство, погиб военный советник.

В Минобороны РФ уточнили, что трое российских военнослужащих получили ранения при взрыве.

«Во время эвакуации и оказания медицинской помощи от полученных тяжелых ранений погиб российский старший военный советник в звании генерал-майор», – заявили в Минобороны РФ.

Инцидент произошел, когда российская автоколонна возвращалась после проведения операции в 15 км от города Дейр эз-Зор, на обочине по направлению движения автомобилей сработало самодельное взрывное устройство.

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Тэги: Сирия, генерал, Российская армия

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